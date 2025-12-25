СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend qyj

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
77.15 USD
Худший трейд:
-183.03 USD
Общая прибыль:
523.80 USD (368 290 pips)
Общий убыток:
-307.36 USD (79 939 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (346.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
346.50 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
18.19%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
9.84 USD
Средняя прибыль:
27.57 USD
Средний убыток:
-102.45 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-183.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.03 USD (1)
Прирост в месяц:
10.82%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
130.06 USD
Максимальная:
233.85 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (233.85 USD)
По эквити:
9.86% (206.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
US500m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 270
XAUUSDm -56
US500m 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 294K
XAUUSDm -6.2K
US500m 615
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.15 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +346.50 USD
Макс. убыток в серии: -183.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5
0.00 × 8
Нет отзывов
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 02:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.25 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 02:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.