Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
77.15 USD
Худший трейд:
-183.03 USD
Общая прибыль:
523.80 USD (368 290 pips)
Общий убыток:
-307.36 USD (79 939 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (346.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
346.50 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
18.19%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
9.84 USD
Средняя прибыль:
27.57 USD
Средний убыток:
-102.45 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-183.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.03 USD (1)
Прирост в месяц:
10.82%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
130.06 USD
Максимальная:
233.85 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (233.85 USD)
По эквити:
9.86% (206.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|US500m
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|270
|XAUUSDm
|-56
|US500m
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|294K
|XAUUSDm
|-6.2K
|US500m
|615
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
