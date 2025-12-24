- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
23 (41.07%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (58.93%)
En iyi işlem:
115.59 USD
En kötü işlem:
-61.56 USD
Brüt kâr:
1 733.99 USD (28 133 pips)
Brüt zarar:
-1 321.55 USD (13 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (353.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
31.46%
Maks. mevduat yükü:
34.72%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
32 (57.14%)
Satış işlemleri:
24 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
7.36 USD
Ortalama kâr:
75.39 USD
Ortalama zarar:
-40.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-153.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.70 USD (4)
Aylık büyüme:
41.24%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
248.15 USD (17.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.30% (248.15 USD)
Varlığa göre:
6.36% (97.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|16
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|709
|EURUSD
|86
|USDCHF
|-183
|AUDJPY
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|131
|USDCHF
|-115
|AUDJPY
|-512
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.59 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +353.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
