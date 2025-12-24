SinaisSeções
Yosua Adriel Priyoga

Adrielyosh

Yosua Adriel Priyoga
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
24 (40.67%)
Negociações com perda:
35 (59.32%)
Melhor negociação:
115.59 USD
Pior negociação:
-61.56 USD
Lucro bruto:
1 739.50 USD (28 159 pips)
Perda bruta:
-1 437.99 USD (16 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (353.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.98 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
41.02%
Depósito máximo carregado:
34.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
32 (54.24%)
Negociações curtas:
27 (45.76%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
72.48 USD
Perda média:
-41.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-153.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-192.70 USD (4)
Crescimento mensal:
30.15%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
341.16 USD (20.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.84% (341.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.38% (90.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 25
EURUSD 17
USDCHF 9
AUDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 650
EURUSD 29
USDCHF -177
AUDJPY -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
EURUSD 8
USDCHF -89
AUDJPY -512
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +115.59 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +353.36 USD
Máxima perda consecutiva: -153.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 4
295 mais ...
Bi Signal
Sem comentários
2025.12.24 14:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
