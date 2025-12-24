- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
24 (40.67%)
Negociações com perda:
35 (59.32%)
Melhor negociação:
115.59 USD
Pior negociação:
-61.56 USD
Lucro bruto:
1 739.50 USD (28 159 pips)
Perda bruta:
-1 437.99 USD (16 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (353.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.98 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
41.02%
Depósito máximo carregado:
34.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
32 (54.24%)
Negociações curtas:
27 (45.76%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
72.48 USD
Perda média:
-41.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-153.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-192.70 USD (4)
Crescimento mensal:
30.15%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
341.16 USD (20.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.84% (341.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.38% (90.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|17
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|650
|EURUSD
|29
|USDCHF
|-177
|AUDJPY
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|8
|USDCHF
|-89
|AUDJPY
|-512
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +115.59 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +353.36 USD
Máxima perda consecutiva: -153.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
295 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Bi Signal
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
1%
59
40%
41%
1.20
5.11
USD
USD
21%
1:200