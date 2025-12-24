- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
23 (41.07%)
Loss Trade:
33 (58.93%)
Best Trade:
115.59 USD
Worst Trade:
-61.56 USD
Profitto lordo:
1 733.99 USD (28 133 pips)
Perdita lorda:
-1 321.55 USD (13 530 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (353.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.46%
Massimo carico di deposito:
34.72%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
32 (57.14%)
Short Trade:
24 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
7.36 USD
Profitto medio:
75.39 USD
Perdita media:
-40.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-153.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.70 USD (4)
Crescita mensile:
41.24%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
248.15 USD (17.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.30% (248.15 USD)
Per equità:
6.36% (97.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|16
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|709
|EURUSD
|86
|USDCHF
|-183
|AUDJPY
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|131
|USDCHF
|-115
|AUDJPY
|-512
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.59 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +353.36 USD
Massima perdita consecutiva: -153.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
Bi Signal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
1%
56
41%
31%
1.31
7.36
USD
USD
17%
1:200