Yosua Adriel Priyoga

Adrielyosh

Yosua Adriel Priyoga
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
23 (41.07%)
Loss Trade:
33 (58.93%)
Best Trade:
115.59 USD
Worst Trade:
-61.56 USD
Profitto lordo:
1 733.99 USD (28 133 pips)
Perdita lorda:
-1 321.55 USD (13 530 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (353.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.46%
Massimo carico di deposito:
34.72%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
32 (57.14%)
Short Trade:
24 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
7.36 USD
Profitto medio:
75.39 USD
Perdita media:
-40.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-153.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.70 USD (4)
Crescita mensile:
41.24%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
248.15 USD (17.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.30% (248.15 USD)
Per equità:
6.36% (97.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
EURUSD 16
USDCHF 8
AUDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 709
EURUSD 86
USDCHF -183
AUDJPY -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
EURUSD 131
USDCHF -115
AUDJPY -512
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +115.59 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +353.36 USD
Massima perdita consecutiva: -153.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 4
295 più
Bi Signal
Non ci sono recensioni
2025.12.24 14:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.