- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
23 (41.81%)
亏损交易:
32 (58.18%)
最好交易:
115.59 USD
最差交易:
-61.56 USD
毛利:
1 733.99 USD (28 133 pips)
毛利亏损:
-1 265.55 USD (13 428 pips)
最大连续赢利:
5 (353.36 USD)
最大连续盈利:
391.98 USD (4)
夏普比率:
0.17
交易活动:
26.47%
最大入金加载:
34.72%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.89
长期交易:
31 (56.36%)
短期交易:
24 (43.64%)
利润因子:
1.37
预期回报:
8.52 USD
平均利润:
75.39 USD
平均损失:
-39.55 USD
最大连续失误:
5 (-153.39 USD)
最大连续亏损:
-192.70 USD (4)
每月增长:
46.84%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
248.15 USD (17.30%)
相对跌幅:
结余:
17.30% (248.15 USD)
净值:
6.36% (97.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|15
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|709
|EURUSD
|142
|USDCHF
|-183
|AUDJPY
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|233
|USDCHF
|-115
|AUDJPY
|-512
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +115.59 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +353.36 USD
最大连续亏损: -153.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
