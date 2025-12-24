- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
24 (40.67%)
損失トレード:
35 (59.32%)
ベストトレード:
115.59 USD
最悪のトレード:
-61.56 USD
総利益:
1 739.50 USD (28 159 pips)
総損失:
-1 437.99 USD (16 583 pips)
最大連続の勝ち:
5 (353.36 USD)
最大連続利益:
391.98 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
41.02%
最大入金額:
34.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
32 (54.24%)
短いトレード:
27 (45.76%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
5.11 USD
平均利益:
72.48 USD
平均損失:
-41.09 USD
最大連続の負け:
5 (-153.39 USD)
最大連続損失:
-192.70 USD (4)
月間成長:
30.15%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
341.16 USD (20.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.84% (341.16 USD)
エクイティによる:
6.38% (90.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|17
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|650
|EURUSD
|29
|USDCHF
|-177
|AUDJPY
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|8
|USDCHF
|-89
|AUDJPY
|-512
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +115.59 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +353.36 USD
最大連続損失: -153.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
295 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Bi Signal
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
1%
59
40%
41%
1.20
5.11
USD
USD
21%
1:200