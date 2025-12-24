- Прирост
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
28 (41.17%)
Убыточных трейдов:
40 (58.82%)
Лучший трейд:
115.59 USD
Худший трейд:
-61.56 USD
Общая прибыль:
2 048.54 USD (31 151 pips)
Общий убыток:
-1 695.73 USD (19 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (353.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.98 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
36.46%
Макс. загрузка депозита:
85.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
36 (52.94%)
Коротких трейдов:
32 (47.06%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
5.19 USD
Средняя прибыль:
73.16 USD
Средний убыток:
-42.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-153.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.70 USD (4)
Прирост в месяц:
35.28%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
521.57 USD (31.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.86% (521.57 USD)
По эквити:
6.38% (90.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|EURUSD
|19
|USDCHF
|11
|AUDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|174
|USDCHF
|-159
|AUDJPY
|-239
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|529
|USDCHF
|-32
|AUDJPY
|-528
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +115.59 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353.36 USD
Макс. убыток в серии: -153.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 4
