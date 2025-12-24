СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Adrielyosh
Yosua Adriel Priyoga

Adrielyosh

Yosua Adriel Priyoga
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
28 (41.17%)
Убыточных трейдов:
40 (58.82%)
Лучший трейд:
115.59 USD
Худший трейд:
-61.56 USD
Общая прибыль:
2 048.54 USD (31 151 pips)
Общий убыток:
-1 695.73 USD (19 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (353.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.98 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
36.46%
Макс. загрузка депозита:
85.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
36 (52.94%)
Коротких трейдов:
32 (47.06%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
5.19 USD
Средняя прибыль:
73.16 USD
Средний убыток:
-42.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-153.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.70 USD (4)
Прирост в месяц:
35.28%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
521.57 USD (31.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.86% (521.57 USD)
По эквити:
6.38% (90.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
EURUSD 19
USDCHF 11
AUDJPY 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 576
EURUSD 174
USDCHF -159
AUDJPY -239
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
EURUSD 529
USDCHF -32
AUDJPY -528
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +115.59 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353.36 USD
Макс. убыток в серии: -153.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 4
еще 295...
Bi Signal
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Adrielyosh
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.4K
USD
3
1%
68
41%
36%
1.20
5.19
USD
32%
1:200
Копировать

