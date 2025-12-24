SeñalesSecciones
Yosua Adriel Priyoga

Adrielyosh

Yosua Adriel Priyoga
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
24 (40.67%)
Transacciones Irrentables:
35 (59.32%)
Mejor transacción:
115.59 USD
Peor transacción:
-61.56 USD
Beneficio Bruto:
1 739.50 USD (28 159 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 437.99 USD (16 583 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (353.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.98 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
41.02%
Carga máxima del depósito:
34.72%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
32 (54.24%)
Transacciones Cortas:
27 (45.76%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
72.48 USD
Pérdidas medias:
-41.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-153.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-192.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
30.15%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
341.16 USD (20.84%)
Reducción relativa:
De balance:
20.84% (341.16 USD)
De fondos:
6.38% (90.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 25
EURUSD 17
USDCHF 9
AUDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 650
EURUSD 29
USDCHF -177
AUDJPY -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
EURUSD 8
USDCHF -89
AUDJPY -512
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +115.59 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +353.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -153.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 4
otros 295...
Bi Signal
2025.12.24 14:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Adrielyosh
30 USD al mes
30%
0
0
USD
1.3K
USD
3
1%
59
40%
41%
1.20
5.11
USD
21%
1:200
Copiar

