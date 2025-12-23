- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
4 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
En iyi işlem:
97.61 USD
En kötü işlem:
-100.90 USD
Brüt kâr:
378.68 USD (19 236 pips)
Brüt zarar:
-563.10 USD (27 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (195.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.22 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
51.98%
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-14.19 USD
Ortalama kâr:
94.67 USD
Ortalama zarar:
-62.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-472.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-472.30 USD (7)
Aylık büyüme:
-6.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
184.42 USD
Maksimum:
472.30 USD (14.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.36% (472.30 USD)
Varlığa göre:
4.61% (151.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-184
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +97.61 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +195.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -472.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real29
|0.00 × 2
ADSS-Demo
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
SVSFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
GO4X-Live
|0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
SFM-Demo
|0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
QTrade-Server
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
MGK-MAIN
|0.00 × 5
AIGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
2
0%
13
30%
52%
0.67
-14.19
USD
USD
14%
1:50