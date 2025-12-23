- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
99.12 USD
Worst Trade:
-100.90 USD
Profitto lordo:
477.80 USD (24 236 pips)
Perdita lorda:
-563.10 USD (27 899 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (195.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
195.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
53.11%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-6.09 USD
Profitto medio:
95.56 USD
Perdita media:
-62.57 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-472.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-472.30 USD (7)
Crescita mensile:
-2.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
184.42 USD
Massimale:
472.30 USD (14.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (472.30 USD)
Per equità:
4.61% (151.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.12 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +195.22 USD
Massima perdita consecutiva: -472.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
