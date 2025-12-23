シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ANDHIKA WAHYU
Andhika Wahyu Anggoro

ANDHIKA WAHYU

Andhika Wahyu Anggoro
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
4 (30.76%)
損失トレード:
9 (69.23%)
ベストトレード:
97.61 USD
最悪のトレード:
-100.90 USD
総利益:
378.68 USD (19 236 pips)
総損失:
-563.10 USD (27 899 pips)
最大連続の勝ち:
2 (195.22 USD)
最大連続利益:
195.22 USD (2)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
51.98%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-14.19 USD
平均利益:
94.67 USD
平均損失:
-62.57 USD
最大連続の負け:
7 (-472.30 USD)
最大連続損失:
-472.30 USD (7)
月間成長:
-6.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
184.42 USD
最大の:
472.30 USD (14.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.36% (472.30 USD)
エクイティによる:
4.61% (151.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -184
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +97.61 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +195.22 USD
最大連続損失: -472.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
レビューなし
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.23 17:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください