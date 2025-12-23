- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
4 (30.76%)
損失トレード:
9 (69.23%)
ベストトレード:
97.61 USD
最悪のトレード:
-100.90 USD
総利益:
378.68 USD (19 236 pips)
総損失:
-563.10 USD (27 899 pips)
最大連続の勝ち:
2 (195.22 USD)
最大連続利益:
195.22 USD (2)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
51.98%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-14.19 USD
平均利益:
94.67 USD
平均損失:
-62.57 USD
最大連続の負け:
7 (-472.30 USD)
最大連続損失:
-472.30 USD (7)
月間成長:
-6.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
184.42 USD
最大の:
472.30 USD (14.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.36% (472.30 USD)
エクイティによる:
4.61% (151.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-184
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +97.61 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +195.22 USD
最大連続損失: -472.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
2
0%
13
30%
52%
0.67
-14.19
USD
USD
14%
1:50