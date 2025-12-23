СигналыРазделы
Andhika Wahyu Anggoro

ANDHIKA WAHYU

Andhika Wahyu Anggoro
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
4 (30.76%)
Убыточных трейдов:
9 (69.23%)
Лучший трейд:
97.61 USD
Худший трейд:
-100.90 USD
Общая прибыль:
378.68 USD (19 236 pips)
Общий убыток:
-563.10 USD (27 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (195.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
50.54%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-14.19 USD
Средняя прибыль:
94.67 USD
Средний убыток:
-62.57 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-472.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-472.30 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.42 USD
Максимальная:
472.30 USD (14.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.36% (472.30 USD)
По эквити:
4.61% (151.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -184
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.61 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +195.22 USD
Макс. убыток в серии: -472.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.23 17:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.