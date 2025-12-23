- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
4 (30.76%)
Убыточных трейдов:
9 (69.23%)
Лучший трейд:
97.61 USD
Худший трейд:
-100.90 USD
Общая прибыль:
378.68 USD (19 236 pips)
Общий убыток:
-563.10 USD (27 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (195.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
50.54%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-14.19 USD
Средняя прибыль:
94.67 USD
Средний убыток:
-62.57 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-472.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-472.30 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.42 USD
Максимальная:
472.30 USD (14.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.36% (472.30 USD)
По эквити:
4.61% (151.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-184
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +97.61 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +195.22 USD
Макс. убыток в серии: -472.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
2
0%
13
30%
51%
0.67
-14.19
USD
USD
14%
1:50