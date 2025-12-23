- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
4 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
9 (69.23%)
Mejor transacción:
97.61 USD
Peor transacción:
-100.90 USD
Beneficio Bruto:
378.68 USD (19 236 pips)
Pérdidas Brutas:
-563.10 USD (27 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (195.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
49.47%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
13 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-14.19 USD
Beneficio medio:
94.67 USD
Pérdidas medias:
-62.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-472.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-472.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
-6.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
184.42 USD
Máxima:
472.30 USD (14.36%)
Reducción relativa:
De balance:
14.36% (472.30 USD)
De fondos:
4.61% (151.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-184
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +97.61 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +195.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -472.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
2
0%
13
30%
49%
0.67
-14.19
USD
USD
14%
1:50