Andhika Wahyu Anggoro

ANDHIKA WAHYU

Andhika Wahyu Anggoro
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
4 (30.76%)
Negociações com perda:
9 (69.23%)
Melhor negociação:
97.61 USD
Pior negociação:
-100.90 USD
Lucro bruto:
378.68 USD (19 236 pips)
Perda bruta:
-563.10 USD (27 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (195.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195.22 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
50.54%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-14.19 USD
Lucro médio:
94.67 USD
Perda média:
-62.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-472.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-472.30 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.42 USD
Máximo:
472.30 USD (14.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.36% (472.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.61% (151.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -184
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +97.61 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +195.22 USD
Máxima perda consecutiva: -472.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.23 17:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
