- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
4 (30.76%)
Negociações com perda:
9 (69.23%)
Melhor negociação:
97.61 USD
Pior negociação:
-100.90 USD
Lucro bruto:
378.68 USD (19 236 pips)
Perda bruta:
-563.10 USD (27 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (195.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195.22 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
50.54%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-14.19 USD
Lucro médio:
94.67 USD
Perda média:
-62.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-472.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-472.30 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.42 USD
Máximo:
472.30 USD (14.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.36% (472.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.61% (151.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-184
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +97.61 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +195.22 USD
Máxima perda consecutiva: -472.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
