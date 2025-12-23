信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ANDHIKA WAHYU
Andhika Wahyu Anggoro

ANDHIKA WAHYU

Andhika Wahyu Anggoro
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
4 (30.76%)
亏损交易:
9 (69.23%)
最好交易:
97.61 USD
最差交易:
-100.90 USD
毛利:
378.68 USD (19 236 pips)
毛利亏损:
-563.10 USD (27 899 pips)
最大连续赢利:
2 (195.22 USD)
最大连续盈利:
195.22 USD (2)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
48.42%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.39
长期交易:
13 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-14.19 USD
平均利润:
94.67 USD
平均损失:
-62.57 USD
最大连续失误:
7 (-472.30 USD)
最大连续亏损:
-472.30 USD (7)
每月增长:
-6.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
184.42 USD
最大值:
472.30 USD (14.36%)
相对跌幅:
结余:
14.36% (472.30 USD)
净值:
4.61% (151.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -184
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +97.61 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +195.22 USD
最大连续亏损: -472.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 更多...
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.23 17:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
