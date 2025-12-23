- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
14.96 USD
En kötü işlem:
-0.74 USD
Brüt kâr:
28.28 USD (16 173 pips)
Brüt zarar:
-0.74 USD (73 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (24.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.78 USD (5)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
19.67%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
37.22
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
38.22
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-0.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.74 USD (1)
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.74 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (0.74 USD)
Varlığa göre:
4.15% (19.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.96 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
1
12%
8
87%
20%
38.21
3.44
USD
USD
4%
1:500