Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
40 (78.43%)
Transacciones Irrentables:
11 (21.57%)
Mejor transacción:
22.12 USD
Peor transacción:
-24.10 USD
Beneficio Bruto:
210.50 USD (87 599 pips)
Pérdidas Brutas:
-105.02 USD (10 493 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (69.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.67 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
57.67%
Carga máxima del depósito:
9.68%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.20
Transacciones Largas:
38 (74.51%)
Transacciones Cortas:
13 (25.49%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
2.07 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-9.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-32.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.98 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.89%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
32.98 USD (3.15%)
Reducción relativa:
De balance:
6.32% (31.64 USD)
De fondos:
15.48% (80.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|67K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.12 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +69.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 3
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
1
33%
51
78%
58%
2.00
2.07
USD
USD
15%
1:500