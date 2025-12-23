- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
51 (76.11%)
Verlusttrades:
16 (23.88%)
Bester Trade:
27.10 USD
Schlechtester Trade:
-24.10 USD
Bruttoprofit:
325.01 USD (96 966 pips)
Bruttoverlust:
-139.70 USD (13 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (69.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.67 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
55.36%
Max deposit load:
9.68%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.62
Long-Positionen:
48 (71.64%)
Short-Positionen:
19 (28.36%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-32.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.98 USD (2)
Wachstum pro Monat :
36.72%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.98 USD (3.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.32% (31.64 USD)
Kapital:
15.48% (80.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|2
|USOUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|172
|BTCUSD
|7
|USOUSD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|67K
|USOUSD
|687
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.10 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 3
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
37%
0
0
USD
USD
736
USD
USD
1
31%
67
76%
55%
2.32
2.77
USD
USD
15%
1:500