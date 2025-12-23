SignaleKategorien
Mingxing Yin

Emison03

Mingxing Yin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
51 (76.11%)
Verlusttrades:
16 (23.88%)
Bester Trade:
27.10 USD
Schlechtester Trade:
-24.10 USD
Bruttoprofit:
325.01 USD (96 966 pips)
Bruttoverlust:
-139.70 USD (13 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (69.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.67 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
55.36%
Max deposit load:
9.68%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.62
Long-Positionen:
48 (71.64%)
Short-Positionen:
19 (28.36%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-32.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.98 USD (2)
Wachstum pro Monat :
36.72%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.98 USD (3.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.32% (31.64 USD)
Kapital:
15.48% (80.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 64
BTCUSD 2
USOUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 172
BTCUSD 7
USOUSD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 67K
USOUSD 687
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.10 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 3
Exness-Real35
5.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
