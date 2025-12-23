- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
40 (78.43%)
Negociações com perda:
11 (21.57%)
Melhor negociação:
22.12 USD
Pior negociação:
-24.10 USD
Lucro bruto:
210.50 USD (87 599 pips)
Perda bruta:
-105.02 USD (10 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (69.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.67 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
57.67%
Depósito máximo carregado:
9.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.20
Negociações longas:
38 (74.51%)
Negociações curtas:
13 (25.49%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-9.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-32.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.98 USD (2)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.98 USD (3.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.32% (31.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.48% (80.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|67K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.12 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +69.67 USD
Máxima perda consecutiva: -32.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 3
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
1
33%
51
78%
58%
2.00
2.07
USD
USD
15%
1:500