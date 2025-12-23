SinaisSeções
Mingxing Yin

Emison03

Mingxing Yin
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
40 (78.43%)
Negociações com perda:
11 (21.57%)
Melhor negociação:
22.12 USD
Pior negociação:
-24.10 USD
Lucro bruto:
210.50 USD (87 599 pips)
Perda bruta:
-105.02 USD (10 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (69.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.67 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
57.67%
Depósito máximo carregado:
9.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.20
Negociações longas:
38 (74.51%)
Negociações curtas:
13 (25.49%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-9.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-32.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.98 USD (2)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.98 USD (3.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.32% (31.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.48% (80.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 99
BTCUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 67K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.12 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +69.67 USD
Máxima perda consecutiva: -32.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 3
Exness-Real35
5.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

