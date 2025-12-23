- 成长
交易:
39
盈利交易:
32 (82.05%)
亏损交易:
7 (17.95%)
最好交易:
22.12 USD
最差交易:
-24.10 USD
毛利:
172.62 USD (30 885 pips)
毛利亏损:
-83.88 USD (8 381 pips)
最大连续赢利:
13 (69.67 USD)
最大连续盈利:
69.67 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
58.85%
最大入金加载:
9.68%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.69
长期交易:
31 (79.49%)
短期交易:
8 (20.51%)
利润因子:
2.06
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
5.39 USD
平均损失:
-11.98 USD
最大连续失误:
2 (-32.98 USD)
最大连续亏损:
-32.98 USD (2)
每月增长:
18.78%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.98 USD (3.15%)
相对跌幅:
结余:
6.32% (31.64 USD)
净值:
15.48% (80.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9K
|BTCUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.12 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +69.67 USD
最大连续亏损: -32.98 USD
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
