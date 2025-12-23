СигналыРазделы
Mingxing Yin

Emison03

Mingxing Yin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
31 (81.57%)
Убыточных трейдов:
7 (18.42%)
Лучший трейд:
14.96 USD
Худший трейд:
-24.10 USD
Общая прибыль:
150.50 USD (28 382 pips)
Общий убыток:
-83.88 USD (8 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (69.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.67 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
43.67%
Макс. загрузка депозита:
9.68%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
30 (78.95%)
Коротких трейдов:
8 (21.05%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-11.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.98 USD (2)
Прирост в месяц:
14.66%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.98 USD (3.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.32% (31.64 USD)
По эквити:
15.48% (80.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 65
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.5K
BTCUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.96 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +69.67 USD
Макс. убыток в серии: -32.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 3
Exness-Real35
5.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
