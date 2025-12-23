- Прирост
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
31 (81.57%)
Убыточных трейдов:
7 (18.42%)
Лучший трейд:
14.96 USD
Худший трейд:
-24.10 USD
Общая прибыль:
150.50 USD (28 382 pips)
Общий убыток:
-83.88 USD (8 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (69.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.67 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
43.67%
Макс. загрузка депозита:
9.68%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
30 (78.95%)
Коротких трейдов:
8 (21.05%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-11.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.98 USD (2)
Прирост в месяц:
14.66%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.98 USD (3.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.32% (31.64 USD)
По эквити:
15.48% (80.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.5K
|BTCUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 3
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
