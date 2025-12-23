- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
14.96 USD
Worst Trade:
-24.10 USD
Profitto lordo:
59.28 USD (19 271 pips)
Perdita lorda:
-33.28 USD (3 324 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (24.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.78 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
34.38%
Massimo carico di deposito:
6.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-8.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.64 USD (2)
Crescita mensile:
5.63%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.64 USD (3.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (31.64 USD)
Per equità:
11.36% (55.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.96 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.78 USD
Massima perdita consecutiva: -31.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 3
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
趋大方向趋势策略单，500美0.01起手，最大0.03手加仓，黄金逆向60美金左右触及强平止损离场，止金额在300美金内，建议投资者用1000美金比例跟一倍
