İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
23.43 USD
En kötü işlem:
-25.88 USD
Brüt kâr:
23.67 USD (399 pips)
Brüt zarar:
-60.15 USD (1 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (23.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
3 (50.00%)
Satış işlemleri:
3 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-6.08 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-15.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.56 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.99%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.48 USD
Maksimum:
59.70 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (59.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|US30
|1
|USTEC
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-29
|US30
|-3
|USTEC
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|86
|US30
|-820
|USTEC
|-540
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
