SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Persistance
Khalifa Rmili

Persistance

Khalifa Rmili
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
23.43 USD
En kötü işlem:
-25.88 USD
Brüt kâr:
23.67 USD (399 pips)
Brüt zarar:
-60.15 USD (1 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (23.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
3 (50.00%)
Satış işlemleri:
3 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-6.08 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-15.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.56 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.99%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.48 USD
Maksimum:
59.70 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (59.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
US30 1
USTEC 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -29
US30 -3
USTEC -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 86
US30 -820
USTEC -540
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.43 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
92 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol