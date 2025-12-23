- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
23.43 USD
Worst Trade:
-25.88 USD
Profitto lordo:
23.67 USD (399 pips)
Perdita lorda:
-60.15 USD (1 673 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
3 (50.00%)
Short Trade:
3 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-6.08 USD
Profitto medio:
11.84 USD
Perdita media:
-15.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-58.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.56 USD (4)
Crescita mensile:
-1.99%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.48 USD
Massimale:
59.70 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (59.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|US30
|1
|USTEC
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-29
|US30
|-3
|USTEC
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|86
|US30
|-820
|USTEC
|-540
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.43 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.67 USD
Massima perdita consecutiva: -58.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
