SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Persistance
Khalifa Rmili

Persistance

Khalifa Rmili
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
23.43 USD
Worst Trade:
-25.88 USD
Profitto lordo:
23.67 USD (399 pips)
Perdita lorda:
-60.15 USD (1 673 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
3 (50.00%)
Short Trade:
3 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-6.08 USD
Profitto medio:
11.84 USD
Perdita media:
-15.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-58.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.56 USD (4)
Crescita mensile:
-1.99%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.48 USD
Massimale:
59.70 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (59.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
US30 1
USTEC 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -29
US30 -3
USTEC -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 86
US30 -820
USTEC -540
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.43 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.67 USD
Massima perdita consecutiva: -58.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
92 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati