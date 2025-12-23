- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
6 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
12 (66.67%)
Mejor transacción:
111.58 USD
Peor transacción:
-60.32 USD
Beneficio Bruto:
283.83 USD (22 640 pips)
Pérdidas Brutas:
-258.41 USD (39 982 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (260.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
260.16 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
12.17%
Carga máxima del depósito:
14.38%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
13 (72.22%)
Transacciones Cortas:
5 (27.78%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
47.31 USD
Pérdidas medias:
-21.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-197.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.39 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.17%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.59 USD
Máxima:
197.97 USD (9.63%)
Reducción relativa:
De balance:
9.84% (197.97 USD)
De fondos:
2.77% (52.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|US30
|3
|USTEC
|3
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-36
|US30
|20
|USTEC
|75
|BTCUSD
|-34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-81
|US30
|2.3K
|USTEC
|9.2K
|BTCUSD
|-29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +111.58 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +260.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -197.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3459
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
otros 98...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
50%
18
33%
12%
1.09
1.41
USD
USD
10%
1:500