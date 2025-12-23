- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
6 (33.33%)
損失トレード:
12 (66.67%)
ベストトレード:
111.58 USD
最悪のトレード:
-60.32 USD
総利益:
283.83 USD (22 640 pips)
総損失:
-258.41 USD (39 982 pips)
最大連続の勝ち:
4 (260.16 USD)
最大連続利益:
260.16 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
12.17%
最大入金額:
14.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
13 (72.22%)
短いトレード:
5 (27.78%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
47.31 USD
平均損失:
-21.53 USD
最大連続の負け:
8 (-197.39 USD)
最大連続損失:
-197.39 USD (8)
月間成長:
1.17%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.59 USD
最大の:
197.97 USD (9.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.84% (197.97 USD)
エクイティによる:
2.77% (52.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|US30
|3
|USTEC
|3
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-36
|US30
|20
|USTEC
|75
|BTCUSD
|-34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-81
|US30
|2.3K
|USTEC
|9.2K
|BTCUSD
|-29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +111.58 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +260.16 USD
最大連続損失: -197.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3459
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
