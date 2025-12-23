- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
6 (33.33%)
Negociações com perda:
12 (66.67%)
Melhor negociação:
111.58 USD
Pior negociação:
-60.32 USD
Lucro bruto:
283.83 USD (22 640 pips)
Perda bruta:
-258.41 USD (39 982 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (260.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
260.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
12.17%
Depósito máximo carregado:
14.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
13 (72.22%)
Negociações curtas:
5 (27.78%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
47.31 USD
Perda média:
-21.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-197.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-197.39 USD (8)
Crescimento mensal:
1.17%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.59 USD
Máximo:
197.97 USD (9.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.84% (197.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.77% (52.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|US30
|3
|USTEC
|3
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-36
|US30
|20
|USTEC
|75
|BTCUSD
|-34
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-81
|US30
|2.3K
|USTEC
|9.2K
|BTCUSD
|-29K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.58 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +260.16 USD
Máxima perda consecutiva: -197.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Earnex-Trade
|0.00 × 71
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3459
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
