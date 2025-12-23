- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
111.58 USD
最差交易:
-33.68 USD
毛利:
283.83 USD (22 640 pips)
毛利亏损:
-94.12 USD (30 473 pips)
最大连续赢利:
4 (260.16 USD)
最大连续盈利:
260.16 USD (4)
夏普比率:
0.38
交易活动:
7.77%
最大入金加载:
14.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.17
长期交易:
8 (72.73%)
短期交易:
3 (27.27%)
利润因子:
3.02
预期回报:
17.25 USD
平均利润:
47.31 USD
平均损失:
-18.82 USD
最大连续失误:
4 (-58.56 USD)
最大连续亏损:
-58.56 USD (4)
每月增长:
10.33%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
36.59 USD
最大值:
59.81 USD (3.22%)
相对跌幅:
结余:
3.22% (59.70 USD)
净值:
0.69% (13.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|2
|USTEC
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|32
|USTEC
|97
|BTCUSD
|-34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.1K
|US30
|6.2K
|USTEC
|11K
|BTCUSD
|-29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +111.58 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +260.16 USD
最大连续亏损: -58.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3459
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
54%
11
54%
8%
3.01
17.25
USD
USD
3%
1:500