Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
111.58 USD
Худший трейд:
-25.88 USD
Общая прибыль:
283.83 USD (22 640 pips)
Общий убыток:
-60.44 USD (1 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (260.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
260.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
11.24%
Макс. загрузка депозита:
14.38%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
4.70
Мат. ожидание:
22.34 USD
Средняя прибыль:
47.31 USD
Средний убыток:
-15.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.56 USD (4)
Прирост в месяц:
12.21%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.59 USD
Максимальная:
59.81 USD (3.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.22% (59.70 USD)
По эквити:
0.40% (7.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|2
|USTEC
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|32
|USTEC
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.1K
|US30
|6.2K
|USTEC
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +111.58 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +260.16 USD
Макс. убыток в серии: -58.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
