트레이드:
58
이익 거래:
19 (32.75%)
손실 거래:
39 (67.24%)
최고의 거래:
111.58 USD
최악의 거래:
-60.32 USD
총 수익:
642.34 USD (85 969 pips)
총 손실:
-779.75 USD (87 908 pips)
연속 최대 이익:
4 (260.16 USD)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
10.57%
최대 입금량:
24.40%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
41 (70.69%)
숏(주식차입매도):
17 (29.31%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-2.37 USD
평균 이익:
33.81 USD
평균 손실:
-19.99 USD
연속 최대 손실:
11 (-139.09 USD)
월별 성장률:
-7.91%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
257.65 USD
최대한의:
481.04 USD (23.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.91% (481.04 USD)
자본금별:
2.77% (52.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|20
|XAUUSD
|19
|US30
|16
|US500
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|-4
|XAUUSD
|-97
|US30
|-29
|US500
|25
|BTCUSD
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|13K
|XAUUSD
|-2.6K
|US30
|15K
|US500
|1.3K
|BTCUSD
|-29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +111.58 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +260.16 USD
연속 최대 손실: -139.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarkets-MT5-4
|0.56 × 9
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
3
46%
58
32%
11%
0.82
-2.37
USD
USD
24%
1:500