İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
57.79 USD
En kötü işlem:
-8.21 USD
Brüt kâr:
190.28 USD (19 025 pips)
Brüt zarar:
-19.19 USD (1 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (169.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.91 USD (5)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
67.15%
Maks. mevduat yükü:
1.36%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.92
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.92
Beklenen getiri:
17.11 USD
Ortalama kâr:
31.71 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.19 USD (4)
Aylık büyüme:
7.62%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.19 USD (0.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (19.19 USD)
Varlığa göre:
14.66% (667.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.79 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +169.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
