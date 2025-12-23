- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
6 (60.00%)
Negociações com perda:
4 (40.00%)
Melhor negociação:
57.79 USD
Pior negociação:
-8.21 USD
Lucro bruto:
190.28 USD (19 025 pips)
Perda bruta:
-19.19 USD (1 917 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (169.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.91 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
67.15%
Depósito máximo carregado:
1.36%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.92
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.92
Valor esperado:
17.11 USD
Lucro médio:
31.71 USD
Perda média:
-4.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-19.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.19 USD (4)
Crescimento mensal:
7.62%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.19 USD (0.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.71% (19.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.66% (667.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.79 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +169.91 USD
Máxima perda consecutiva: -19.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
