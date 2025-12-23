- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
57.79 USD
Худший трейд:
-8.21 USD
Общая прибыль:
190.28 USD (19 025 pips)
Общий убыток:
-19.19 USD (1 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (169.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.91 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
67.15%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.92
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.92
Мат. ожидание:
17.11 USD
Средняя прибыль:
31.71 USD
Средний убыток:
-4.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.19 USD (4)
Прирост в месяц:
7.62%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.19 USD (0.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.71% (19.19 USD)
По эквити:
14.66% (667.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.79 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +169.91 USD
Макс. убыток в серии: -19.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
Нет отзывов
