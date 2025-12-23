- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
6 (60.00%)
亏损交易:
4 (40.00%)
最好交易:
57.79 USD
最差交易:
-8.21 USD
毛利:
190.28 USD (19 025 pips)
毛利亏损:
-19.19 USD (1 917 pips)
最大连续赢利:
5 (169.91 USD)
最大连续盈利:
169.91 USD (5)
夏普比率:
0.75
交易活动:
67.15%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.92
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.92
预期回报:
17.11 USD
平均利润:
31.71 USD
平均损失:
-4.80 USD
最大连续失误:
4 (-19.19 USD)
最大连续亏损:
-19.19 USD (4)
每月增长:
7.62%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.19 USD (0.92%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (19.19 USD)
净值:
14.66% (667.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.79 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +169.91 USD
最大连续亏损: -19.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 30 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
8%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
3
20%
10
60%
67%
9.91
17.11
USD
USD
15%
1:500