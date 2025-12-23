- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
9 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
4 (30.77%)
Mejor transacción:
57.79 USD
Peor transacción:
-8.21 USD
Beneficio Bruto:
263.83 USD (26 378 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.19 USD (1 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (169.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
63.16%
Carga máxima del depósito:
1.36%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.75
Transacciones Largas:
13 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
13.75
Beneficio Esperado:
18.82 USD
Beneficio medio:
29.31 USD
Pérdidas medias:
-4.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-19.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.19 USD (4)
Crecimiento al mes:
8.68%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.19 USD (0.92%)
Reducción relativa:
De balance:
0.71% (19.19 USD)
De fondos:
14.66% (667.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +57.79 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +169.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
No hay comentarios
