Yelena Claudia

CT STI GD7575

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 9%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
9 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
4 (30.77%)
Mejor transacción:
57.79 USD
Peor transacción:
-8.21 USD
Beneficio Bruto:
263.83 USD (26 378 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.19 USD (1 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (169.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
63.16%
Carga máxima del depósito:
1.36%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.75
Transacciones Largas:
13 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
13.75
Beneficio Esperado:
18.82 USD
Beneficio medio:
29.31 USD
Pérdidas medias:
-4.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-19.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.19 USD (4)
Crecimiento al mes:
8.68%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.19 USD (0.92%)
Reducción relativa:
De balance:
0.71% (19.19 USD)
De fondos:
14.66% (667.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.79 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +169.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal

Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC

Target profit minimum 100% /year

Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging

Must use Free Swap Account

Max Draw Down -50%

No hay comentarios
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CT STI GD7575
100 USD al mes
9%
0
0
USD
7.4K
USD
3
15%
13
69%
63%
13.74
18.82
USD
15%
1:500
