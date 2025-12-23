- 成長
トレード:
10
利益トレード:
6 (60.00%)
損失トレード:
4 (40.00%)
ベストトレード:
57.79 USD
最悪のトレード:
-8.21 USD
総利益:
190.28 USD (19 025 pips)
総損失:
-19.19 USD (1 917 pips)
最大連続の勝ち:
5 (169.91 USD)
最大連続利益:
169.91 USD (5)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
67.15%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.92
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.92
期待されたペイオフ:
17.11 USD
平均利益:
31.71 USD
平均損失:
-4.80 USD
最大連続の負け:
4 (-19.19 USD)
最大連続損失:
-19.19 USD (4)
月間成長:
7.62%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.19 USD (0.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.71% (19.19 USD)
エクイティによる:
14.66% (667.13 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
レビューなし
