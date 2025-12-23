- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
7 (63.63%)
손실 거래:
4 (36.36%)
최고의 거래:
57.79 USD
최악의 거래:
-8.21 USD
총 수익:
227.17 USD (22 714 pips)
총 손실:
-19.19 USD (1 917 pips)
연속 최대 이익:
5 (169.91 USD)
연속 최대 이익:
169.91 USD (5)
샤프 비율:
0.83
거래 활동:
63.16%
최대 입금량:
1.36%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.84
롱(주식매수):
11 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
11.84
기대수익:
18.91 USD
평균 이익:
32.45 USD
평균 손실:
-4.80 USD
연속 최대 손실:
4 (-19.19 USD)
연속 최대 손실:
-19.19 USD (4)
월별 성장률:
8.15%
Algo 트레이딩:
18%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.19 USD (0.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.71% (19.19 USD)
자본금별:
14.66% (667.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.79 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +169.91 USD
연속 최대 손실: -19.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
8%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
3
18%
11
63%
63%
11.83
18.91
USD
USD
15%
1:500