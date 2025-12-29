SinyallerBölümler
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (71.43%)
En iyi işlem:
45.13 CAD
En kötü işlem:
-90.33 CAD
Brüt kâr:
95.54 CAD (7 012 pips)
Brüt zarar:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (83.40 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
83.40 CAD (3)
Sharpe oranı:
-0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.42%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-11.98 CAD
Ortalama kâr:
23.89 CAD
Ortalama zarar:
-26.33 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-263.27 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.27 CAD (10)
Aylık büyüme:
-1.04%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
251.13 CAD
Maksimum:
263.27 CAD (1.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.65% (263.27 CAD)
Varlığa göre:
0.03% (4.57 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.13 CAD
En kötü işlem: -90 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +83.40 CAD
Maksimum ardışık zarar: -263.27 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comCA-Live 532" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
