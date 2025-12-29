SignauxSections
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
4 (28.57%)
Perte trades:
10 (71.43%)
Meilleure transaction:
45.13 CAD
Pire transaction:
-90.33 CAD
Bénéfice brut:
95.54 CAD (7 012 pips)
Perte brute:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (83.40 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.40 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.42%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
14 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-11.98 CAD
Bénéfice moyen:
23.89 CAD
Perte moyenne:
-26.33 CAD
Pertes consécutives maximales:
10 (-263.27 CAD)
Perte consécutive maximale:
-263.27 CAD (10)
Croissance mensuelle:
-1.04%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
251.13 CAD
Maximal:
263.27 CAD (1.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.65% (263.27 CAD)
Par fonds propres:
0.03% (4.57 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.13 CAD
Pire transaction: -90 CAD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +83.40 CAD
Perte consécutive maximale: -263.27 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comCA-Live 532" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
