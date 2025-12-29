- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
4 (28.57%)
亏损交易:
10 (71.43%)
最好交易:
45.13 CAD
最差交易:
-90.33 CAD
毛利:
95.54 CAD (7 012 pips)
毛利亏损:
-263.27 CAD (14 938 pips)
最大连续赢利:
3 (83.40 CAD)
最大连续盈利:
83.40 CAD (3)
夏普比率:
-0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.42%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.64
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.36
预期回报:
-11.98 CAD
平均利润:
23.89 CAD
平均损失:
-26.33 CAD
最大连续失误:
10 (-263.27 CAD)
最大连续亏损:
-263.27 CAD (10)
每月增长:
-1.04%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
251.13 CAD
最大值:
263.27 CAD (1.75%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (263.27 CAD)
净值:
0.06% (8.98 CAD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.13 CAD
最差交易: -90 CAD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +83.40 CAD
最大连续亏损: -263.27 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
