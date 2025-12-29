信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom 2
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
4 (28.57%)
亏损交易:
10 (71.43%)
最好交易:
45.13 CAD
最差交易:
-90.33 CAD
毛利:
95.54 CAD (7 012 pips)
毛利亏损:
-263.27 CAD (14 938 pips)
最大连续赢利:
3 (83.40 CAD)
最大连续盈利:
83.40 CAD (3)
夏普比率:
-0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.42%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.64
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.36
预期回报:
-11.98 CAD
平均利润:
23.89 CAD
平均损失:
-26.33 CAD
最大连续失误:
10 (-263.27 CAD)
最大连续亏损:
-263.27 CAD (10)
每月增长:
-1.04%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
251.13 CAD
最大值:
263.27 CAD (1.75%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (263.27 CAD)
净值:
0.06% (8.98 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +45.13 CAD
最差交易: -90 CAD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +83.40 CAD
最大连续亏损: -263.27 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
