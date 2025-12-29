SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom 2
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
4 (28.57%)
Transacciones Irrentables:
10 (71.43%)
Mejor transacción:
45.13 CAD
Peor transacción:
-90.33 CAD
Beneficio Bruto:
95.54 CAD (7 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (83.40 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.40 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.42%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
14 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.36
Beneficio Esperado:
-11.98 CAD
Beneficio medio:
23.89 CAD
Pérdidas medias:
-26.33 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-263.27 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-263.27 CAD (10)
Crecimiento al mes:
-1.04%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
251.13 CAD
Máxima:
263.27 CAD (1.75%)
Reducción relativa:
De balance:
1.65% (263.27 CAD)
De fondos:
0.06% (8.98 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.13 CAD
Peor transacción: -90 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +83.40 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -263.27 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comCA-Live 532" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
