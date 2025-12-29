- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
4 (28.57%)
Убыточных трейдов:
10 (71.43%)
Лучший трейд:
45.13 CAD
Худший трейд:
-90.33 CAD
Общая прибыль:
95.54 CAD (7 012 pips)
Общий убыток:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (83.40 CAD)
Макс. прибыль в серии:
83.40 CAD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.42%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.36
Мат. ожидание:
-11.98 CAD
Средняя прибыль:
23.89 CAD
Средний убыток:
-26.33 CAD
Макс. серия проигрышей:
10 (-263.27 CAD)
Макс. убыток в серии:
-263.27 CAD (10)
Прирост в месяц:
-1.04%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.13 CAD
Максимальная:
263.27 CAD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (263.27 CAD)
По эквити:
0.06% (8.98 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|-130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|-7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.13 CAD
Худший трейд: -90 CAD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +83.40 CAD
Макс. убыток в серии: -263.27 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
16K
CAD
CAD
3
50%
14
28%
100%
0.36
-11.98
CAD
CAD
2%
1:100