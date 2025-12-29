СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom 2
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
4 (28.57%)
Убыточных трейдов:
10 (71.43%)
Лучший трейд:
45.13 CAD
Худший трейд:
-90.33 CAD
Общая прибыль:
95.54 CAD (7 012 pips)
Общий убыток:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (83.40 CAD)
Макс. прибыль в серии:
83.40 CAD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.42%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.36
Мат. ожидание:
-11.98 CAD
Средняя прибыль:
23.89 CAD
Средний убыток:
-26.33 CAD
Макс. серия проигрышей:
10 (-263.27 CAD)
Макс. убыток в серии:
-263.27 CAD (10)
Прирост в месяц:
-1.04%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.13 CAD
Максимальная:
263.27 CAD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (263.27 CAD)
По эквити:
0.06% (8.98 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.13 CAD
Худший трейд: -90 CAD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +83.40 CAD
Макс. убыток в серии: -263.27 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KroganTrade ForexCom 2
50 USD в месяц
-1%
0
0
USD
16K
CAD
3
50%
14
28%
100%
0.36
-11.98
CAD
2%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.