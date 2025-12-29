SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / KroganTrade ForexCom 2
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
4 (28.57%)
Negociações com perda:
10 (71.43%)
Melhor negociação:
45.13 CAD
Pior negociação:
-90.33 CAD
Lucro bruto:
95.54 CAD (7 012 pips)
Perda bruta:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (83.40 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
83.40 CAD (3)
Índice de Sharpe:
-0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.42%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
14 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.36
Valor esperado:
-11.98 CAD
Lucro médio:
23.89 CAD
Perda média:
-26.33 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-263.27 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-263.27 CAD (10)
Crescimento mensal:
-1.04%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
251.13 CAD
Máximo:
263.27 CAD (1.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.65% (263.27 CAD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (8.98 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.13 CAD
Pior negociação: -90 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +83.40 CAD
Máxima perda consecutiva: -263.27 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comCA-Live 532" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
