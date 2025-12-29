- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
7 (23.33%)
손실 거래:
23 (76.67%)
최고의 거래:
45.13 CAD
최악의 거래:
-90.33 CAD
총 수익:
127.31 CAD (9 333 pips)
총 손실:
-382.39 CAD (23 560 pips)
연속 최대 이익:
3 (83.40 CAD)
연속 최대 이익:
83.40 CAD (3)
샤프 비율:
-0.38
거래 활동:
85.91%
최대 입금량:
15.59%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.94
롱(주식매수):
30 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.33
기대수익:
-8.50 CAD
평균 이익:
18.19 CAD
평균 손실:
-16.63 CAD
연속 최대 손실:
10 (-263.27 CAD)
연속 최대 손실:
-263.27 CAD (10)
월별 성장률:
-1.59%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
258.20 CAD
최대한의:
270.34 CAD (1.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.65% (263.27 CAD)
자본금별:
0.60% (95.18 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|-198
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|-14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.13 CAD
최악의 거래: -90 CAD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +83.40 CAD
연속 최대 손실: -263.27 CAD
