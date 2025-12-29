SignaleKategorien
Oleh Boburchak

KroganTrade ForexCom 2

Oleh Boburchak
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
4 (28.57%)
Verlusttrades:
10 (71.43%)
Bester Trade:
45.13 CAD
Schlechtester Trade:
-90.33 CAD
Bruttoprofit:
95.54 CAD (7 012 pips)
Bruttoverlust:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (83.40 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.40 CAD (3)
Sharpe Ratio:
-0.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.42%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
14 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.36
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.98 CAD
Durchschnittlicher Profit:
23.89 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.33 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-263.27 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-263.27 CAD (10)
Wachstum pro Monat :
-1.04%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
251.13 CAD
Maximaler:
263.27 CAD (1.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.65% (263.27 CAD)
Kapital:
0.06% (8.98 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 -7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.13 CAD
Schlechtester Trade: -90 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.40 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -263.27 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 21:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
