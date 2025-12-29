- Wachstum
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
4 (28.57%)
Verlusttrades:
10 (71.43%)
Bester Trade:
45.13 CAD
Schlechtester Trade:
-90.33 CAD
Bruttoprofit:
95.54 CAD (7 012 pips)
Bruttoverlust:
-263.27 CAD (14 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (83.40 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.40 CAD (3)
Sharpe Ratio:
-0.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.42%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
14 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.36
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.98 CAD
Durchschnittlicher Profit:
23.89 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.33 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-263.27 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-263.27 CAD (10)
Wachstum pro Monat :
-1.04%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
251.13 CAD
Maximaler:
263.27 CAD (1.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.65% (263.27 CAD)
Kapital:
0.06% (8.98 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|-7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comCA-Live 532" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
