Deri Ramadani

PhooHFx

Deri Ramadani
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
18 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (53.85%)
En iyi işlem:
80.37 USD
En kötü işlem:
-4.96 USD
Brüt kâr:
180.51 USD (18 350 pips)
Brüt zarar:
-57.36 USD (5 441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (125.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.99 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
8.18
Alış işlemleri:
24 (61.54%)
Satış işlemleri:
15 (38.46%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-2.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.06 USD (5)
Aylık büyüme:
103.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.23 USD
Maksimum:
15.06 USD (11.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 416
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.37 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +125.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
269 daha fazla...
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
