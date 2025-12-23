- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
19 (47.50%)
亏损交易:
21 (52.50%)
最好交易:
80.37 USD
最差交易:
-4.96 USD
毛利:
185.65 USD (18 873 pips)
毛利亏损:
-57.36 USD (5 441 pips)
最大连续赢利:
5 (125.99 USD)
最大连续盈利:
125.99 USD (5)
夏普比率:
0.24
交易活动:
0.28%
最大入金加载:
4.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
16 小时
采收率:
8.52
长期交易:
25 (62.50%)
短期交易:
15 (37.50%)
利润因子:
3.24
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
9.77 USD
平均损失:
-2.73 USD
最大连续失误:
5 (-15.06 USD)
最大连续亏损:
-15.06 USD (5)
每月增长:
112.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.23 USD
最大值:
15.06 USD (11.03%)
相对跌幅:
结余:
11.54% (15.06 USD)
净值:
0.64% (0.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|416
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.37 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +125.99 USD
最大连续亏损: -15.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
131%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
13
0%
40
47%
0%
3.23
3.21
USD
USD
12%
1:200