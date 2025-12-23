СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PhooHFx
Deri Ramadani

PhooHFx

Deri Ramadani
0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
18 (46.15%)
Убыточных трейдов:
21 (53.85%)
Лучший трейд:
80.37 USD
Худший трейд:
-4.96 USD
Общая прибыль:
180.51 USD (18 350 pips)
Общий убыток:
-57.36 USD (5 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (125.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.99 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
24 (61.54%)
Коротких трейдов:
15 (38.46%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
10.03 USD
Средний убыток:
-2.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.06 USD (5)
Прирост в месяц:
103.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.23 USD
Максимальная:
15.06 USD (11.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 416
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.37 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +125.99 USD
Макс. убыток в серии: -15.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
еще 269...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика