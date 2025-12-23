- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
18 (46.15%)
Убыточных трейдов:
21 (53.85%)
Лучший трейд:
80.37 USD
Худший трейд:
-4.96 USD
Общая прибыль:
180.51 USD (18 350 pips)
Общий убыток:
-57.36 USD (5 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (125.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.99 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
24 (61.54%)
Коротких трейдов:
15 (38.46%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
10.03 USD
Средний убыток:
-2.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.06 USD (5)
Прирост в месяц:
103.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.23 USD
Максимальная:
15.06 USD (11.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|416
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.37 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +125.99 USD
Макс. убыток в серии: -15.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Нет отзывов