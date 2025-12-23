- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
20 (47.61%)
손실 거래:
22 (52.38%)
최고의 거래:
80.37 USD
최악의 거래:
-15.70 USD
총 수익:
185.92 USD (18 909 pips)
총 손실:
-73.06 USD (7 001 pips)
연속 최대 이익:
5 (125.99 USD)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
1.35%
최대 입금량:
4.68%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
7.19
롱(주식매수):
26 (61.90%)
숏(주식차입매도):
16 (38.10%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
2.69 USD
평균 이익:
9.30 USD
평균 손실:
-3.32 USD
연속 최대 손실:
5 (-15.06 USD)
월별 성장률:
96.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.23 USD
최대한의:
15.70 USD (6.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.50% (15.70 USD)
자본금별:
14.80% (18.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|416
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.37 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +125.99 USD
연속 최대 손실: -15.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
103%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
15
0%
42
47%
1%
2.54
2.69
USD
USD
15%
1:200