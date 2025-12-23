SignaleKategorien
Deri Ramadani

MuridJohnpaul77

Deri Ramadani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 132%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
20 (48.78%)
Verlusttrades:
21 (51.22%)
Bester Trade:
80.37 USD
Schlechtester Trade:
-4.96 USD
Bruttoprofit:
185.92 USD (18 909 pips)
Bruttoverlust:
-57.36 USD (5 441 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (125.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125.99 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
1.35%
Max deposit load:
4.68%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
8.54
Long-Positionen:
26 (63.41%)
Short-Positionen:
15 (36.59%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
3.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-15.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
112.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.23 USD
Maximaler:
15.06 USD (11.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.54% (15.06 USD)
Kapital:
14.80% (18.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 416
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.37 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +125.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
noch 269 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
Share of trading days is too low
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
